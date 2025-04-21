Парацетамол для дітей (Paracetamolum pro infantibus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 113 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,13
Економія при броні: -20,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -19,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,71
Економія при броні: -18,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Економія при броні: -7,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -13,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,97
Економія при броні: -12,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,58
Економія при броні: -17,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,80
Економія при броні: -19,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,80
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,57
Економія при броні: -19,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,38
Економія при броні: -20,62 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
75,60
Економія при броні: -14,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,50
Економія при броні: -9,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,65
Економія при броні: -19,30 грн