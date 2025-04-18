Парацетамол для дітей (Paracetamolum pro infantibus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,92
Економія при броні: -5,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,40
Економія при броні: -2,84 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,87
Економія при броні: -23,44 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,75
Економія при броні: -19,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,52
Економія при броні: -7,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,02
Економія при броні: -17,59 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -20,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,11
Економія при броні: -8,67 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,78
Економія при броні: -4,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
83,16
Економія при броні: -9,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"