Парацетамол для дітей (Paracetamolum pro infantibus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 267 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,25
Економія при броні: -3,14 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,67
Економія при броні: -4,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,25
Економія при броні: -4,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Економія при броні: -15,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -16,00 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,37
Економія при броні: -19,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,15
Економія при броні: -20,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,80
Економія при броні: -21,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,94
Економія при броні: -13,52 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,23
Економія при броні: -13,81 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,83
Економія при броні: -11,41 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,91
Економія при броні: -20,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,43
Економія при броні: -26,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,04
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
72,47
Економія при броні: -6,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,52
Економія при броні: -11,10 грн