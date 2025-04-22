Парацетамол для дітей (Paracetamolum pro infantibus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
68,70
Економія при броні: -8,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -19,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
78,58
Економія при броні: -19,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,20
Економія при броні: -13,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,09
Економія при броні: -25,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -19,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 50 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
77,69
Економія при броні: -18,45 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
79,90
Економія при броні: -19,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
76,43
Економія при броні: -17,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
84,57
Економія при броні: -25,33 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
74,30
Економія при броні: -14,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Парацетамол для дітей сироп флакон 100 мл №1
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,20
Економія при броні: -17,02 грн