Преднізолон (Prednisolonum)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 201 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
133,17
Економія при броні: -9,17 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
133,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
149,64
Економія при броні: -22,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,24
Економія при броні: -31,66 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
133,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
133,00
Економія при броні: -9,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -40,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,74
Економія при броні: -5,81 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,53
Економія при броні: -37,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
150,25
Економія при броні: -33,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
150,19
Економія при броні: -28,37 грн