Преднізолон (Prednisolonum)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,28
Економія при броні: -35,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
150,83
Економія при броні: -34,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,17
Економія при броні: -29,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,80
Економія при броні: -38,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,13
Економія при броні: -31,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,33
Економія при броні: -30,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,56
Економія при броні: -30,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,11
Економія при броні: -37,06 грн