Преднізолон (Prednisolonum)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 253 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
157,84
Економія при броні: -13,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
149,93
Економія при броні: -6,67 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
149,25
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,31
Економія при броні: -36,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
149,94
Економія при броні: -14,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,04
Економія при броні: -32,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -36,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
151,95
Економія при броні: -8,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,56
Економія при броні: -8,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,80
Економія при броні: -33,85 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка