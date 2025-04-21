Преднізолон (Prednisolonum)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,18
Економія при броні: -31,89 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,01
Економія при броні: -10,34 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
157,66
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -37,20 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
158,08
Економія при броні: -37,35 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,89
Економія при броні: -33,16 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,09
Економія при броні: -34,36 грн