Преднізолон (Prednisolonum)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,40
Економія при броні: -36,51 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,70
Економія при броні: -34,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -34,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,53
Економія при броні: -30,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,58
Економія при броні: -32,63 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
146,10
Економія при броні: -35,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
147,10
Економія при броні: -36,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -37,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -34,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка