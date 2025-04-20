Преднізолон (Prednisolonum)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 182 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,68
Економія при броні: -38,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,74
Економія при броні: -8,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
151,51
Економія при броні: -35,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,44
Економія при броні: -22,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,25
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -39,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,26
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,79
Економія при броні: -37,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,61
Економія при броні: -37,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
156,57
Економія при броні: -39,23 грн