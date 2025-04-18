Київ
Преднізолон (Prednisolonum)

Преднізолон (Prednisolonum)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 350 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
141,83 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
141,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
144,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
117,71 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
150,64
Економія при броні: -34,15 грн
116,49 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
129,19 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
144,03 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
140,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
154,31
Економія при броні: -20,73 грн
133,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
140,82 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
91,38 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
128,70 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
128,31 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
129,17 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
138,09 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,61 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
150,92
Економія при броні: -27,70 грн
123,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
137,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
141,40 грн
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