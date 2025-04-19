Преднізолон (Prednisolonum)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
151,15
Економія при броні: -7,64 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,85
Економія при броні: -9,94 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,77
Економія при броні: -10,41 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -36,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -36,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
158,06
Економія при броні: -33,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
156,30
Економія при броні: -26,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,89
Економія при броні: -31,23 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,51
Економія при броні: -24,93 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,66
Економія при броні: -35,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
158,17
Економія при броні: -41,09 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
149,47
Економія при броні: -21,58 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,45
Економія при броні: -25,87 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
151,89
Економія при броні: -24,31 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка