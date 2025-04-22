Преднізолон (Prednisolonum)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 84 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -35,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60
Економія при броні: -35,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
157,16
Економія при броні: -33,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
157,62
Економія при броні: -34,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
155,39
Економія при броні: -31,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
152,87
Економія при броні: -29,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,47
Економія при броні: -30,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
148,70
Економія при броні: -38,20 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
153,99
Економія при броні: -25,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Преднізолон мазь 0.5 % туба алюмінієва 10 г №1
Червона зірка
145,60 грн