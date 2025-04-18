Харків (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
362,29
Економія при броні: -80,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
418,30
Економія при броні: -106,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
136,70
Економія при броні: -32,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
407,80
Економія при броні: -95,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
373,49
Економія при броні: -16,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
376,42
Економія при броні: -19,08 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
344,17
Економія при броні: -20,43 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
242,92
Економія при броні: -27,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
368,57
Економія при броні: -45,37 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
410,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
426,58
Економія при броні: -21,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
Медобіотин® таблетки 2.5 мг №60
Мібе Україна
358,62
Економія при броні: -34,12 грн