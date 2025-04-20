Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
427,25
Економія при броні: -47,09 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
376,22
Економія при броні: -26,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
438,34
Економія при броні: -80,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
429,40
Економія при броні: -49,24 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,78
Економія при броні: -60,78 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
464,77
Економія при броні: -49,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
440,91
Економія при броні: -60,75 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
3.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
436,98
Економія при броні: -80,38 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
426,96
Економія при броні: -46,80 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
487,80
Економія при броні: -17,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
450,60
Економія при броні: -24,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
427,39
Економія при броні: -70,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
369,80
Економія при броні: -3,40 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,06
Економія при броні: -25,55 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
442,19
Економія при броні: -62,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
4.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
437,35
Економія при броні: -80,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
4.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм