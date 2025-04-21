Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Вінниця
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
434,78
Економія при броні: -58,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
395,00
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,93
Економія при броні: -15,15 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,04
Економія при броні: -72,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
395,00
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
356,81
Економія при броні: -15,14 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,81
Економія при броні: -78,41 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -40,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
395,00
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
401,19
Економія при броні: -59,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -40,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пл. Привокзальна, -
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
436,69
Економія при броні: -63,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,50
Економія при броні: -41,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм