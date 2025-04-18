Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 66 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
441,53
Економія при броні: -61,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,43
Економія при броні: -14,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
386,98
Економія при броні: -23,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
428,12
Економія при броні: -16,08 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
433,83
Економія при броні: -21,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
435,16
Економія при броні: -23,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,82
Економія при броні: -52,63 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,88
Економія при броні: -70,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
413,96
Економія при броні: -57,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
387,43
Економія при броні: -23,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
427,54
Економія при броні: -14,74 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
421,66
Економія при броні: -64,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -46,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм