Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,92
Економія при броні: -19,62 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
403,64
Економія при броні: -76,08 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -38,50 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
394,90
Економія при броні: -25,18 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
388,81
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
415,62
Економія при броні: -24,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
427,99
Економія при броні: -15,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
440,12
Економія при броні: -70,06 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,08
Економія при броні: -21,02 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 37-А
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
430,39
Економія при броні: -60,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,78
Економія при броні: -45,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 8
3.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
427,04
Економія при броні: -15,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
436,19
Економія при броні: -58,66 грн