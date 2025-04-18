Київ (адресу не вказано)
Доступно в 219 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -50,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
441,78
Економія при броні: -63,64 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
435,38
Економія при броні: -29,42 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
455,40
Економія при броні: -69,16 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
430,64
Економія при броні: -50,07 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
424,40
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -50,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
2.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
407,52
Економія при броні: -52,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
398,15
Економія при броні: -23,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -50,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
394,53
Економія при броні: -14,22 грн