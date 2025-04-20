Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
435,65
Економія при броні: -23,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
432,59
Економія при броні: -69,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
421,66
Економія при броні: -80,63 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
437,97
Економія при броні: -74,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
407,72
Економія при броні: -59,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,89
Економія при броні: -67,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
388,14
Економія при броні: -23,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
432,17
Економія при броні: -83,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
440,33
Економія при броні: -77,12 грн