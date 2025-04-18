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Сорбілакт® (Sorbilact)

Сорбілакт® (Sorbilact)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 129 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
389,93 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
406,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
389,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
390,59
Економія при броні: -41,42 грн
349,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
409,53 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
374,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
370,88 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
335,73 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
371,17 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
318,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
324,46 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
386,88 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
408,05 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
463,48 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
466,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
318,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
1.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
327,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 38
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
389,06 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
389,24 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
386,86 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
390,14 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
440,91 грн
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