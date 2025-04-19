Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,10
Економія при броні: -51,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
421,86
Економія при броні: -53,56 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
436,07
Економія при броні: -67,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
437,64
Економія при броні: -69,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
435,45
Економія при броні: -52,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
395,85
Економія при броні: -32,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
422,14
Економія при броні: -59,09 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
387,58
Економія при броні: -12,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
399,46
Економія при броні: -17,64 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
399,06
Економія при броні: -17,95 грн
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
449,21
Економія при броні: -22,35 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 4
3.8 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
434,66
Економія при броні: -21,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
436,60
Економія при броні: -75,45 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
430,19
Економія при броні: -69,04 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
391,00
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
434,49
Економія при броні: -73,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,41
Економія при броні: -17,01 грн