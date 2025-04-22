Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
406,83
Економія при броні: -26,75 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
434,66
Економія при броні: -78,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
378,91
Економія при броні: -22,38 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
370,67
Економія при броні: -14,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
398,18
Економія при броні: -23,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
410,17
Економія при броні: -33,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 400 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
433,87
Економія при броні: -57,43 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
420,60
Економія при броні: -27,35 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
432,92
Економія при броні: -19,94 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
419,41
Економія при броні: -72,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -33,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 201
3.0 км
Сорбілакт® розчин для інфузій пляшка 200 мл №1
Юрія-Фарм
414,70
Економія при броні: -33,70 грн