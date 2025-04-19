Біфонал-Здоров'я (Bifonal-Zdorovye)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 117 аптеках у Львів
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
131,60
Економія при броні: -23,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
114,50
Економія при броні: -6,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 33 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
Біфонал-Здоров'я гель 10 мг/г туба 15 г №1
Корпорація Здоров'я
134,00 грн