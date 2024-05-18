Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПЕЧІНКИ ТА ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ БІЛІАРНОЇ ПАТОЛОГІЇІнші препарати, що застосовуються у разі біліарної патологіїРізні препарати, включаючи комбінаціїАлохолЦіни в аптеках

Алохол таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, №50 - Харків (271306) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 449 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (2)
133,05 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (6)
127,55 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (12), блістер у пачці (1)
148,09
Економія: -19,16 грн
128,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (11), блістер у пачці (2)
137,40 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Всього: упаковка (3), блістер у пачці (3)
133,80 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
132,85 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (16), блістер у пачці (3)
148,12
Економія: -19,11 грн
129,01 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Всього: упаковка (2), блістер у пачці (2)
133,95 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (9), блістер у пачці (3)
136,00 грн
Перша аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (11), блістер у пачці (1)
136,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (1)
161,80
Економія: -31,70 грн
130,10 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (9)
132,25 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (4)
156,10
Економія: -22,10 грн
134,00 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (5)
140,99
Економія: -10,84 грн
130,15 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (6), блістер у пачці (2)
132,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (4)
139,00 грн
Економна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 25 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
141,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (35), блістер у пачці (4)
149,48
Економія: -21,84 грн
127,64 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
Всього: упаковка (4), блістер у пачці (4)
132,95 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
Всього: упаковка (5), блістер у пачці (2)
138,50 грн