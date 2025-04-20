ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 32 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,17
Економія при броні: -1,17 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,81
Економія при броні: -1,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,19
Економія при броні: -2,44 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,59
Економія при броні: -4,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
5.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
6.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,52
Економія при броні: -7,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
7.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,81
Економія при броні: -1,70 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
8.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,48
Економія при броні: -3,05 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 53 хв
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
46,86
Економія при броні: -2,38 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 14
8.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вишневецького Дмитра, 4
8.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
8.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 19
8.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 23 хв
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік