ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 34 аптеках у Вінниця
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,05
Економія при броні: -2,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
44,73
Економія при броні: -1,86 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
46,02
Економія при броні: -2,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,58
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,95
Економія при броні: -8,12 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
44,98
Економія при броні: -2,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Соборна, 46
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,29
Економія при броні: -2,44 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік