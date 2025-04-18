ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,75
Економія при броні: -3,02 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,62
Економія при броні: -2,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
3.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Рішельєвська, 11
4.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,31
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
4.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 55
5.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 61
5.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
5.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
6.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 17
6.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік