ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,55
Економія при броні: -2,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,99
Економія при броні: -2,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,01
Економія при броні: -1,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 171/15
4.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,27
Економія при броні: -1,53 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,64
Економія при броні: -2,52 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 22/1
5.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
46,77
Економія при броні: -2,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 56-Б/2
5.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,74
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
8.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нова Одеса, вул. Центральна, 225
44.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік