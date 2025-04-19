ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,43
Економія при броні: -6,95 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,89
Економія при броні: -8,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
52,20
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
52,30
Економія при броні: -7,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік