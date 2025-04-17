ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 274 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,89
Економія при броні: -7,58 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,36
Економія при броні: -6,23 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,89
Економія при броні: -7,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,90
Економія при броні: -3,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,65
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,30
Економія при броні: -1,58 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік