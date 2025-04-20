ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 49 аптеках у Кривий Ріг
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,00
Економія при броні: -2,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,56
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,43
Економія при броні: -3,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,10
Економія при броні: -3,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,57
Економія при броні: -4,35 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,20
Економія при броні: -2,97 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,52
Економія при броні: -3,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,40
Економія при броні: -2,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,58
Економія при броні: -2,38 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 19
3.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,93
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-В
4.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,28
Економія при броні: -4,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
52,30
Економія при броні: -6,80 грн