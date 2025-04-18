ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 37 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,90
Економія при броні: -4,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,86
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,22
Економія при броні: -7,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,01
Економія при броні: -3,38 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
45,82
Економія при броні: -2,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
5.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,39
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,49
Економія при броні: -2,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 33
6.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
46,07
Економія при броні: -2,07 грн