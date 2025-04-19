ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,26
Економія при броні: -1,99 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
46,57
Економія при броні: -3,67 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,10
Економія при броні: -1,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,28
Економія при броні: -3,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,07
Економія при броні: -6,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
52,30
Економія при броні: -7,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
48,15
Економія при броні: -3,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,35
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
49,08
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
50,72
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Новокримська, 1
5.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
47,88
Економія при броні: -2,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 171
6.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,15
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
6.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,61
Економія при броні: -7,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
6.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -8,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
6.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік