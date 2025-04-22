ЗАЛІЗА ОКСИДУ САХАРАТ (FERRI OXYDI SACCHARAS)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
44,88
Економія при броні: -1,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
52,26
Економія при броні: -3,23 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
53,20
Економія при броні: -6,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,50
Економія при броні: -7,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,43
Економія при броні: -8,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
44,23
Економія при броні: -2,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,23
Економія при броні: -5,02 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік
51,30
Економія при броні: -4,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Заліза сахарат–Залізне вино розчин оральний флакон 100 г №1
Біолік