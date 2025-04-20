Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
151,70
Економія при броні: -7,57 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
98,00
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,46
Економія при броні: -23,46 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
198,84
Економія при броні: -23,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
201,24
Економія при броні: -7,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
207,52
Економія при броні: -24,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
148,43
Економія при броні: -11,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
202,25
Економія при броні: -14,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
100,68
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
207,68
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,86
Економія при броні: -10,37 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
196,79
Економія при броні: -21,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
199,88
Економія при броні: -13,08 грн