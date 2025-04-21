Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 115 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
203,39
Економія при броні: -16,33 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,80
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
202,92
Економія при броні: -9,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,00
Економія при броні: -4,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
206,46
Економія при броні: -24,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,30
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,20
Економія при броні: -5,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
149,25
Економія при броні: -6,75 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
208,28
Економія при броні: -21,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
205,68
Економія при броні: -23,66 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
144,88
Економія при броні: -10,91 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
97,05
Економія при броні: -2,05 грн