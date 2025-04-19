Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 233 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
208,27
Економія при броні: -21,16 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,70
Економія при броні: -2,60 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,50
Економія при броні: -3,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
197,10
Економія при броні: -5,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
206,04
Економія при броні: -18,87 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,20
Економія при броні: -3,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
147,00
Економія при броні: -2,92 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА