Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 181 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
197,00
Економія при броні: -3,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
196,71
Економія при броні: -16,16 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,72
Економія при броні: -20,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
207,73
Економія при броні: -10,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,77
Економія при броні: -14,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
200,23
Економія при броні: -24,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
102,28
Економія при броні: -14,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
199,08
Економія при броні: -20,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
207,52
Економія при броні: -34,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
196,30
Економія при броні: -2,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
208,57
Економія при броні: -34,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
154,25
Економія при броні: -24,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
196,70
Економія при броні: -3,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
208,82
Економія при броні: -16,02 грн