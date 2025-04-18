Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 415 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
151,79
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
203,11
Економія при броні: -22,28 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,80
Економія при броні: -0,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
149,18
Економія при броні: -3,45 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,60
Економія при броні: -1,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
201,52
Економія при броні: -21,92 грн