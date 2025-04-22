Упсарин УПСА 500 мг (Upsarin UPSA 500 mg)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
193,30
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
187,76
Економія при броні: -5,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
195,50
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
198,70
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
205,80
Економія при броні: -26,84 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
96,75
Економія при броні: -1,05 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
207,68
Економія при броні: -15,49 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
194,00
Економія при броні: -2,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
204,73
Економія при броні: -24,82 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
193,50
Економія при броні: -2,10 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
201,42
Економія при броні: -21,31 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА
100,13
Економія при броні: -10,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Упсарин УПСА 500 мг таблетки шипучі 500 мг стрип №16
УПСА