Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 324 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1077,18
Економія при броні: -105,92 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1054,68
Економія при броні: -87,12 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1068,32
Економія при броні: -110,51 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
947,24
Економія при броні: -85,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
516,00
Економія при броні: -58,80 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина