Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1070,49
Економія при броні: -97,90 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1061,41
Економія при броні: -56,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1043,99
Економія при броні: -76,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,36
Економія при броні: -46,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -124,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -124,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,60
Економія при броні: -99,28 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 30 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
879,26
Економія при броні: -102,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
814,23
Економія при броні: -49,70 грн