Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 257 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1086,10
Економія при броні: -92,33 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,30
Економія при броні: -86,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
911,97
Економія при броні: -77,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,84
Економія при броні: -42,04 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1072,94
Економія при броні: -94,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1060,66
Економія при броні: -79,81 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -105,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -105,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -105,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина