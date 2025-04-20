Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 183 аптеках у Кривий Ріг
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська, 23
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,60
Економія при броні: -86,72 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1072,94
Економія при броні: -53,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1013,18
Економія при броні: -74,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1083,87
Економія при броні: -70,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1055,36
Економія при броні: -117,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1040,31
Економія при броні: -130,18 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1049,00
Економія при броні: -58,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -108,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
525,84
Економія при броні: -30,64 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
930,97
Економія при броні: -60,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
722,47
Економія при броні: -75,95 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1054,57
Економія при броні: -85,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 9 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1025,11
Економія при броні: -57,92 грн