Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 437 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
410,36
Економія при броні: -28,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,69
Економія при броні: -77,03 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
516,00
Економія при броні: -38,05 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -76,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -76,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина