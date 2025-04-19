Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 281 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1063,25
Економія при броні: -122,18 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1071,62
Економія при броні: -130,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1083,33
Економія при броні: -61,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,00
Економія при броні: -108,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
928,89
Економія при броні: -97,47 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1078,69
Економія при броні: -137,73 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
640,00
Економія при броні: -88,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -108,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1063,84
Економія при броні: -122,88 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1067,68
Економія при броні: -126,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1072,84
Економія при броні: -78,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1063,34
Економія при броні: -144,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1079,40
Економія при броні: -154,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1041,12
Економія при броні: -123,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
829,44
Економія при броні: -33,70 грн