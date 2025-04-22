Київ
Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)

Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)

Чернігів (адресу не вказано)
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Доступно в 97 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,80
Економія при броні: -44,52 грн
368,28 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
978,50 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1012,80
Економія при броні: -30,38 грн
982,42 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
987,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
619,20
Економія при броні: -66,78 грн
552,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Економія при броні: -89,12 грн
736,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
437,08
Економія при броні: -40,92 грн
396,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -111,40 грн
920,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
892,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1096,95
Економія при броні: -85,22 грн
1011,73 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
875,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -111,40 грн
920,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
887,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1081,40
Економія при броні: -109,67 грн
971,73 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Економія при броні: -89,12 грн
736,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
874,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1021,54
Економія при броні: -54,11 грн
967,43 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
897,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1068,99
Економія при броні: -97,26 грн
971,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
987,00 грн
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