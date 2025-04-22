Церукал® розчин для ін'єкцій (Cerucal® solution for injections)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
412,80
Економія при броні: -44,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1012,80
Економія при броні: -30,38 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
619,20
Економія при броні: -66,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Економія при броні: -89,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
437,08
Економія при броні: -40,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -111,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1096,95
Економія при броні: -85,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1032,10
Економія при броні: -111,40 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1081,40
Економія при броні: -109,67 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
825,68
Економія при броні: -89,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1021,54
Економія при броні: -54,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина
1068,99
Економія при броні: -97,26 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Церукал® розчин для ін'єкцій 10 мг ампула 2 мл №10
Тева Украина