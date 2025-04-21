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Клабакс OD (Klabax OD)
Клабакс OD (Klabax OD)
Вінниця
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
128,00
Економія при броні:
-3,84 грн
124,16
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Пілотська, 1
109.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
135,58
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 82
112.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
111,20
Економія при броні:
-15,70 грн
95,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Небесної Сотні, 12
114.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
116,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 3
130.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
134,06
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Тищика, 25
136.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
136,70
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ізяслав, вул. Незалежності, 11
155.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
119,14
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А/1
178.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
136,31
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Рильського Тадея, 4
188.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
116,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
193.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
136,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
197.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
132,01
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
197.6 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
138,93
грн
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Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
197.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
136,91
Економія при броні:
-4,11 грн
132,80
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
198.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
135,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
198.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
134,90
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 4
200.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
112,69
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 17-А
201.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
112,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
201.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
78,11
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
201.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
133,75
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
202.4 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
108,16
Економія при броні:
-12,66 грн
95,50
грн
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