Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Одеса
Зарина
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
9.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 71
13.0 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 2/53-Н
20.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 21/80-Н
20.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Чорноморськ, вул. Шума Віталія, 13-Б
20.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
129.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
153.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Незалежності, 9
251.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
141,50
Економія при броні: -34,10 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
252.5 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
253.2 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Степняка-Кравчинського, 1
253.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
254.7 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
255.3 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 3
276.9 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 90
318.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Слобода, вул. Чигиринський шлях, 48-А
339.8 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Зачиняєва, 20
361.1 км
Клабакс OD таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 500 мг блістер №5
САН